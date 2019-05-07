كولن يعود إلى الدرجة الأولى

وكان كولن يحتاج للتعادل فقط لضمان العودة للأضواء لكنه تقدم سريعاً 3-0 في الشوط الأول ليحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل مباراتين من النهاية.

واستفاد كوردوبا من ضعف الرقابة ليضع كولونيا في المقدمة بعد مرور ثماني دقائق قبل أن يحرز دانييل شتاينينجر الكرة برأسه بالخطأ في شباك فريقه بعد ركلة ركنية.

وسجل كوردوبا الهدف الثالث لفريقه والثاني له مستفيداً من تمريرة دومينيك دركسلر قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأكمل اللاعب الكولومبي ثلاثيته الشخصية بضربة رأس في الدقيقة 65 ليصعد كولن من الدرجة الثانية للمرة السادسة منذ موسم 1999-2000 والمرة الرابعة كبطل لهذه الدرجة.