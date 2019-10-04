كوفاتش يوجّه رسالة "قوية" للاعبيه قبل مواجهة هوفنهايم

وكان الفريق البافاري ألحق الثلاثاء أقسى هزيمة في تاريخ أحد الأندية الإنكليزية في عقر داره على الساحة القارية، عندما سجل سباعية في مرمى توتنهام على ملعب الأخير، منها رباعية "سوبر هاتريك" لجناحه سيرج غنابري.



وحذر كوفاتش لاعبيه من التراخي في حملة الدفاع عن لقبهم في الـ "بوندسليغا" قبل مباراتهم السبت أمام هوفنهايم في مواجهة تجمع المتصدر مع صاحب المركز الثاني عشر.

ورأى المدرب الكرواتي أنه "من المهم جدا إبقاء أقدامنا على الأرض. لم ننجز أي شيء بعد".

وتابع "لذلك: ابقوا موضوعيين ومتواضعين".

وتضمنت كلمات كوفاتش الكثير من الفخر بالإنجاز الذي حققه لاعبوه أمام توتنهام، واصفا ما حصل بـ "اللحظات الرائعة للفريق بأسره، ولكن تحديدا لسيرج" صاحب أربعة أهداف.

وبعد الانجاز الأوروبي، يعود بايرن للدفاع عن لقبه في الدوري حيث يتصدر الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطة فقط عن خمسة من مطارديه وهم لايبزيغ وشالكه وفريبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما يحتل وصيف الموسم الماضي بوروسيا دورتموند المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتوقع كوفاتش أن يواجه فريقه على أرضه في "أليانز أرينا" مقاومة شرسة من هوفنهايم الذي لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه قادر على "التعامل مع الأمر" وأن سباعية توتنهام لن "تؤثر على ذهنيتهم (للاعبيه)".

ورأى كوفاتش أن "هذه هي الصعوبة في أنه يجب فعل الشيء ذاته بعد ثلاثة أيام"، مشددا على أنه واثق من أن الحالة الذهنية للاعبيه "صافية ويضعون الكثير من الطاقة لتكرار ذلك".

