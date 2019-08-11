كوفاتش: بايرن ميونيخ على المسار الصحيح

ويحل العملاق البافاري المتوج بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، ضيفاً على الفريق المتواضع الذي ينافس في المستوى الرابع لكرة القدم المحلية، مساء الإثنين في الكأس، قبيل استضافته هرتا برلين الجمعة في المرحلة الأولى من موسم 2019-2020 في البوندسليغا.

وقال كوفاتش في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي في ختام الفترة التحضيرية للموسم الجديد "استخدمنا هذا الوقت (التحضيري) بشكل جيد جداً. على الصعيد البدني، نحن على المسار الصحيح".

واعتبر كوفاتش الذي حقق الثنائية المحلية في موسمه الأولى على رأس الإدارة الفنية للنادي، أنه من المفترض بلاعبيه أن يكونوا "في وضع بدني جيد" مع المباراة الأولى ضد هرتا برلين، "وعليهم أن يظهروا ذلك الإثنين".

وأكد المدرب الكرواتي أن فريقه شبه كامل، لاسيما بعد عودة القادم الجديد إلى صفوفه، الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز، إلى الملاعب بعد غياب أشهر بسبب إصابة في الركبة، ومشاركته الخميس في مباراة ودية ضد فريق الهواة روتاش-إيغرن، انتهت بفوز ساحق لبايرن بنتيجة 23-صفر.

وقال بشأنه "لوكاس غاب ستة أشهر، لذا لا يمكن أن نتوقع أن يبدأ كأساسي في كوتبوس (...) لن ندفع به مباشرة إلى الخط الأمامي (أي التشكيلة الأساسية)"، مؤكداً في الوقت عينه أن اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني سيرافق زملاءه الجدد في رحلتهم الى شرق البلاد لخوض مباراة الكأس "ليتمكن من الاندماج بشكل أسرع مع الفريق وفي ألمانيا".

كما شدد كوفاتش على أنه لن يخاطر بلاعبه الإسباني خافي مارتينيز الذي يعاني على صعيد الركبة، مبديا أمله في أن "يكون جاهزا بشكل كامل في الأسابيع القليلة المقبلة".

وشهد الدور الأول لمسابقة الكأس السبت خروجاً مفاجئاً لفريقين من الدرجة الأولى، هما ماينتس الذي خسر على أرض جاره كايزرسلاوترن من الدرجة الثالثة صفر-2، وأغسبورغ الذي سقط على يد أس في فيرل من الدرجة الرابعة بنتيجة 1-2.

وأحرز بايرن في الموسم الماضي لقب مسابقة الكأس للمرة التاسعة عشرة في تاريخه (رقم قياسي) اثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-صفر في أيار/مايو الماضي، ليضيفه إلى لقب البوندسليغا الذي توج به للمرة التاسعة والعشرين (رقم قياسي أيضاً).

