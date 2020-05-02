كورونا في كولن تربك حسابات عودة بوندسليغا

قال كولن إنه سيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوما، مشيراً في بيان على موقعه الرسمي "خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات +كوفيد-19+.

جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص ايجابية، وجميعهم دون عوارض" رافضا الكشف عن اسمائهم.

وتابع "بعد تقييم الحالات من قبل الهيئات الصحية المسؤولة، سيدخل الاشخاص الثلاثة المصابون بعزل صحي لمدة 14 يوماً في منازلهم".

إصابات بفيروس كورونا في نادي كولن



وبرغم ذلك، أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، فإن المصابين هم لاعبان ومعالج فيزيائي.

ويشكل إعلان نادي شمال الراين-ويستفاليا ضربة موجعة للأنصار المتلهفين لاستئناف الدوري الموقوف منذ منتصف آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-19".

ويعتبر الدوري الألماني المسابقة الأقرب إلى العودة إلى اللعب حيث اعتبر وزراء الرياضة في الولايات الإقليمية في البلاد إمكانية العودة إلى اللعب في منتصف أيار/مايو أو أخره" وخلف الأبواب المغلقة.

كما أن رابطة الدوري أعلنت الأسبوع الماضي إنها مستعدة للاستئناف اللعب اعتباراً من التاسع من أيار/مايو بدون جمهور مع تطبيق إجراءات الصحة واختبار اللاعبين بانتظام.

وأوضح كولن أنه "يمكن الاستمرار في التدريب كما هو مخطط له، وفقا لإجراءات الصحة ومكافحة العدوى المقررة منذ السادس من نيسا،/أبريل داخل المجموعة"، والتي يجب أن تخضع لاختبارات لاحقة، وفقاً لبروتوكول وضعته الرابطة.



وكانت الحكومة الألمانية التي تعتبر أحد أفضل الدول تعاملاً مع فيروس كورونا المستجد في القارة العجوز، صادقت مع ولاياتها الـ16 على إجراءات تخفيف الحجر الصحي. ومن المتوقع صدور قرار بشأن البوندسليغا في السادس من أيار/مايو الحالي.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الخميس أن أنديتها باشرت بإجراء فحوصات فيروس "كوفيد-19" للاعبيها، ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم في أيار/مايو.

وفي ظل تأخر صدور قرار حول استئناف الدوري هذا الأسبوع، لن يكون بمقدور عجلة المباريات أن تدور مجدداً قبل 16 أيار/مايو.

ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملاً أساسياً ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

لكن لا شك في أن الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص "كوفيد-19" كل بضعة أيام.

وسبق لوزير العمل أن وافق على خطة العودة شرط فحص كل لاعب مرتين قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعد أن عاد اللاعبون الى التمارين الفردية.

ولا تبدو الأمور قريبة الاستئناف في البطولات الكبرى الأخرىن حتى أن فرنسا أوقفت الخميس موسم 2019-2020 معلنة تتويج باريس سان جرمان باللقب.

في إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من كوفيد-19، قامت الحكومة بإحباط أندية الدرجة الأولى بإعلانها أن التدريبات الجماعية لا يمكن استئنافها قبل 18 أيار/مايو، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل موعد استئناف المسابقة والذي كانت تؤيده حتى الآن. على أي حال، أصبح استئناف اللعب في أوائل حزيران/يونيو المقبل صعبا.

في إسبانيا، لم يتم تحديد موعد لاستئناف المنافسة حتى الآن، وتم التطرق إلى يومي الرابع والحادي عشر من أيار/مايو للعودة إلى التدريبات الجماعية.

في إنكلترا، تحاول رابطة الدوري الممتاز تجهيز مشروع "العودة إلى اللعب" الذي يهدف إلى استئناف المنافسات في 8 حزيران/يونيو، ولكن بدون جمهور وفي عدد محدود من الملاعب بحسب وسائل إعلام عديدة.

