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الدوري الألماني

كوتينيو يجري عملية ناجحة بالكاحل

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أعلن بايرن ميونيخ الألماني أنّ لاعب الوسط فيليب كوتينيو خضع لجراحة بسيطة في الكاحل الأيمن يوم الجمعة وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل خلال أسبوعين.

AFP

ويمكن للاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاماً والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزاً لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف آذار - مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأخفق كوتينيو في الظهور بأداء مقنع في ألمانيا وتشير تقارير صحفية إلى أنّه بات هدفاً لعدة أندية بالدوري الإنكليزي الممتاز.

ومن المتوقع عودة الدوري الألماني خلال الشهر المقبل مع إقامة المباريات بدون جماهير وعلى الأرجح سيتحدد الموعد النهائي لعودة المنافسات خلال اجتماع حكومي الأسبوع المقبل.

ويتصدر بايرن جدول المسابقة بفارق أربع نقاط ويبدو في طريقه للاحتفاظ بلقبه لموسم جديد.

كوتينيو بايرن ميونيخ فيروس كورونا
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