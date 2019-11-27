كلينسمان يعود للتدريب من بوابة هرتا برلين

وكان نادي العاصمة الألماني أقال مدربه انتي كوفيتش الذي استلم تدريب الفريق في تموز/يوليو الماضي بعد ستة أعوام قضاها مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام اوغسبورغ صفر-4 في الدوري المحلي الأحد.

وكان كلينسمان الفائز بكأس أوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، عين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في المجلس الاستشاري لهرتا برلين.

بعد اعتزاله اللعب نهائيا، عين مدربا لمنتخب ألمانيا عام 2004 وبقي حتى نهاية مونديال 2006 عندما حل فريقه ثالثا في كأس العالم التي استضافها على أرضه.

أشرف بعدها لفترة وجيزة على تدريب بايرن ميونيخ من 2008 إلى 2009 قبل أن يتولى تدريب منتخب الولايات المتحدة من 2011 إلى 2016 وبلغ معه دور الـ 16 من مونديال البرازيل عام 2014.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لهرتا برلين بإشراق كلينسمان على الملعب الأولمبي في برلين ضد بوروسيا دورتموند السبت المقبل في الدوري الألماني.