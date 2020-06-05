قوة بايرن الضاربة في مهمة تشديد القبضة على اللقب

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه هرتا برلين صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن خلف بايرن ميونيخ الذي حقق العلامة الكاملة.

لكن النادي البافاري تنتظره موقعتان ثأريتان متتاليتان ستكونان حاسمتين بشكل كبير في حسمه اللقب مبكرا، الأولى عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن السبت، والثانية عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ بعد أسبوع، وهما أحد أربعة فرق نجحت في الفوز عليه هذا الموسم.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على العملاق البافاري في عقر داره ميونيخ 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتغلب عليه بوروسيا مونشنغلادباخ بالنتيجة ذاتها بعد أسبوع واحد في المرحلة الرابعة عشرة في السابع من كانون الأول/ديسمبر.

قوة هجومية ضاربة

وخسر بايرن ميونيخ أمام ضيفه هوفنهايم (1-2 أيضا) ومضيفه اينتراخت فرانكفورت (1-5).

ويعول بايرن ميونيخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت حتى الآن 86 هدفا في غلة لم يحققها أي فريق في 29 مباراة في تاريخ البوندسليغا.

ويبرز الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 43 هدفا في 38 مباراة في مختلف المسابقات معادلا افضل سجل له موسم 2016-2017 بينها 29 هدفا في 29 مباراة في البوندسليغا في انجاز لم يسبق حدوثه منذ عام 1972 مع النجم البافاري السابق غيرد مولر الذي يملك الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (40 هدفا) في العام ذاته.

وكان مدرب بايرن هانزي فليك الذي أصبح اول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزا في اول 25 مباراة، محطما رقم الإسباني بيب غوارديولا في 2013 قال عقب الفوز على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة بينها ثنائية لليفاندوفسكي "لا تهمني الاحصائيات والارقام القياسية، ما يهمني هو تحقيق موسم ناجح".

وأضاف المدرب الذي حل بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "في بايرن ميونيخ المطلوب منك تحقيق الفوز وهذا ما نسعى إليه دائما".

لكن مهمة بايرن لن تكون سهلة في مواجهة بايرن ليفركوزن صاحب المركز الخامس والساعي الى بطاقة المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وحقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات منذ الاستئناف ومني بخسارة واحدة وكانت مفاجئة على أرضه امام ضيفه فولفسبورغ 1-4.