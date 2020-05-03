فيرنر يفضل الاحتراف الخارجي على الانضمام لبايرن

وأشار فيرنر وَفقَ ما نشرته الصحيفة إنه من غير المرجح الانتقالُ لنادٍ آخرَ في البوندسليغا معتبراً أن بايرن نادٍ عظيم كبير ، لا نحتاج للحديث عنه ولكن إذا أصبح الانتقالُ قضية، أفضل الاحترافَ خارجياً على الانتقال لبايرن ميونيخ وأضاف أن التحديَ في دوري ٍمختلف هو الذي سيروق لي أكثرَ قليلا من الانتقال لنادٍ آخرَ في البوندسليغا

عقدُ فيرنر مع لايبزيغ مايزال مستمراً حتى ألفين وثلاثةٍ وعشرين ولكن تشير الكثير من التقارير أنه بإمكان فيرنر الرحيلُ مقابل ستين مليون يورو، وترددت الكثيرُ من التقارير أن ناديي ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين وبعض الأندية الأوربية الكبيرة تسعى إلى التعاقد مع اللاعبِ البالغِ من العمر أربعة ًوعشرين عاماً.

