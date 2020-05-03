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الدوري الألماني

فيرنر يفضل الاحتراف الخارجي على الانضمام لبايرن

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في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية ذكر المهاجم تيمو فيرنر إنه يفضل الاحترافَ الخارجي على الانضمام لفريق بايرن ميونيخ، إذا قرر الرحيلَ عن فريقه لايبزيغ.

AFP

وأشار فيرنر وَفقَ ما نشرته الصحيفة إنه من غير المرجح الانتقالُ لنادٍ آخرَ في البوندسليغا معتبراً أن بايرن  نادٍ عظيم كبير ، لا نحتاج للحديث عنه ولكن إذا أصبح الانتقالُ قضية، أفضل الاحترافَ خارجياً على الانتقال لبايرن ميونيخ وأضاف أن التحديَ في دوري ٍمختلف هو الذي سيروق لي أكثرَ قليلا من الانتقال  لنادٍ آخرَ في البوندسليغا 

عقدُ فيرنر مع لايبزيغ مايزال مستمراً حتى ألفين وثلاثةٍ وعشرين ولكن تشير الكثير من التقارير أنه بإمكان فيرنر الرحيلُ مقابل ستين مليون يورو، وترددت الكثيرُ من التقارير أن ناديي ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين وبعض الأندية الأوربية الكبيرة تسعى إلى التعاقد مع اللاعبِ البالغِ من العمر أربعة ًوعشرين عاماً.
 

لايبزيغ تيمو فيرنر
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