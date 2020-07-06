فيردر بريمن ينجح في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي على أرض بريمن. وضمن الأخير تواصل مسيرته المستمرة في الدرجة الأولى منذ العام 1981، بأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

وفي مباراة الإياب اليوم، انتظر بريمن المتوج بطلا للدوري أربع مرات آخرها في موسم 2003-2004، حتى الدقيقة 90+4 ليضمن البقاء، بهدف منحه التقدم 2-1، قبل أن يعادل المضيف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

وتقدم بريمن في الدقيقة الثالثة بهدف عن طريق الخطأ لنورمان ثويركوف في مرمى فريقه، قبل أن يعادل تيم كلاينديينست للمضيف في الدقيقة 85.

وطمأن السويدي لودفيغ أوغوستينسون بريمن بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4، قبل أن يعادل كلاينديينست مجددا بتسجيل الهدف الثاني لهايدنهايم من ركلة جزاء.

وهو الهدف الأول للاعب السويدي لصالح فريقه في الدوري هذا الموسم.

وكان بريمن قد حل في المركز السادس عشر (من أصل 18) في ترتيب الدرجة الأولى، بفارق نقطة واحدة فقط عن فورتونا دوسلدورف الذي هبط مباشرة الى الدرجة الثانية. في المقابل، فشل هايدنهايم الذي حل ثالثا في الدرجة الثانية، في تحقيق حلم خوض منافسات دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه.

وقال قائد بريمن الهولندي دافي كلاسن "عندما ترون الموسم الذي خضناه، الى أي حد كان صعبا من البداية، هذا (البقاء في الدرجة الأولى) يمثل راحة كبيرة جدا لنا".







