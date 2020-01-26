فيردر بريمن ينتكس مجدداً وليفركوزن خامساً

في المباراة الأولى، حسم الضيوف النتيجة في الدقائق الـ25 الأخيرة، فافتتحوا التسجيل بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط الهولندي دافي كلاسن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، وأضاف النمسوي كريستوف باومغارتنر الهدف الثاني بعد 14 دقيقة (79)، قبل أن يختم الأرميني سركيس آدميان المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وهي الخسارة العاشرة لفريق فيردر بريمن هذا الموسم فبقي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، فيما استعاد هوفنهايم توازنه بعد خسارته أمام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضية.

وصعد هوفنهايم إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وفي الثانية، استغل باير ليفركوزن على أكمل وجه الخسارة المذلة التي مني بها شالكه امام مضيفه بايرن ميونيخ صفر-5 السبت وانتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة.

وانتظز باير ليفركوزن حتى الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الواعد كاي هافيرتس، وأضاف لارس بندر الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يختتم الأرجنتيني لوكاس أولاريو المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شالكه الذي تراجع الى المركز السادس، فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.