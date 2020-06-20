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الدوري الألماني

فيردر بريمن يخسر ويصبح مصيره معلقاً بخدمة من يونيون

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أصبح مصير فيردر بريمن مرتبطاً بنتيجة المرحلة الختامية السبت المقبل من أجل خوض الملحق الفاصل، بعد خسارته أمام مضيفه ماينتس 3-1 في المرحلة الـ33 من الدوري الألماني.

Reuters

وبقي بريمن في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي تعادل السبت مع ضيفه أوغسبورغ الخامس عشر 1-1، ما جعله وبريمن في صراع محتدم لتجنب اللحاق بأول الهابطين بادربورن.

ويأمل بريمن الإستفادة من خوض مباراته الأخيرة على أرضه ضد كولن من أجل نيل فرصة خوض الملحق وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكن مصيره مرتبط بنتيجة مباراة دوسلدورف مع مضيفه أونيون برلين الذي تلقى السبت هزيمة قاسية خارج ملعبه على يد هوفنهايم 4-0.

واستمرت معاناة شالكه في البوندسليغا الذي فشل في تحقيق فوزه الأول منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة، وذلك بخسارته القاسية أمام ضيفه فولفسبورغ 4-1.
 

فيردر بريمن
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