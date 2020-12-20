فولفسبورغ ينفض عنه غبار الخسارة أمام بايرن

ويدين فولفسبورغ باستعادته التوازن سريعا الى الكرواتي يوسيب بريكالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، قبل أن يترك الملعب بعد 11 دقيقة نتيجة تعرضه للإصابة.

وعلى غرار ما حصل مع فولفسبورغ في منتصف الأسبوع، مني باير ليفركوزن بدوره السبت بالخسارة على يد بايرن ميونيخ 1-2، ليتلقى بدوره الهزيمة الأولى للموسم ما يعني أن أحدا من فرق الدوري لم يعد محافظا على سجله خاليا من الهزائم.

واستفاد فولفسبورغ على أكمل وجه من سقوط بوروسيا دورتموند أمام أونيون برلين 1-2 الجمعة، لكي يصبح رابعا على حساب خصمه الأخير لهذا العام، إذ يلتقي الفريق الأصفر والأسود الأحد المقبل على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في أول مباراة بعد العطلة الشتوية التقليدية.

ومن جهته فقد مني شتوتغارت بهزيمته الثالثة فقط، بعد اللتين تعرض لهما في المرحلة الافتتاحية ضد فرايبوغ (2-3) وفي المرحلة التاسعة ضد بايرن ميونيخ (1-3)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع.

وبعد أن بدأ الموسم بسبع مباريات متتالية من دون فوز وحيد، حقق فرايبورغ الأحد انتصاره الثالث تواليا وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه هرتا برلين بأربعة أهداف للإيطالي-الألماني فينتشنزو غريفو (7) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (59) ومانويل غولد (67) ونيلز بيترسن (4+90 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للبلجيكي دودي لوكيباكيو (52).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 17 نقطة في المركز العاشر، مقابل 13 لهرتا برلين في المركز الرابع عشر.