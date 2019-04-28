فولفسبورغ ينفض الغبار عن إنجاز عمره 11 عاماً

ويدين فولفسبورغ بفوزه الأول في الدوري على ملعب هوفنهايم منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الى الهولندي فوت فيغهورست الذي سجل ثنائية في مباراة كانت تميل كفتها لصالح أصحاب الأرض الذين تقدموا بعد 9 دقائق عبر المجري آدم شالاي إثر هجمة مرتدة سريعة.

وحصل هوفنهايم على فرصة ثمينة جدا لكي يسير بثبات نحو فوزه الخامس تواليا، وبالتالي تقليص الفارق الذي يفصله عن اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال لنقطة واحدة فقط، عندما احتسبت له ركلة جزاء بعد دقائق معدودة لكن الكرواتي أندريه كراماريتش سدد الكرة بجانب القائم (15).

وعندما كان الفريقان يتحضران لاستراحة الشوطين، خطف فولفسبورغ التعادل من تسديدة رائعة للبرازيلي ويليام (41)، قبل أن تحل الكارثة في الشوط الثاني مع خطأين فادحين للحارس أوليفر باومان الذي أهدى الضيوف التقدم عندما مرت الكرة من بين يديه والى الشباك إثر رأسية لفيغهورست (69).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، منح ماكسيميليان أرنولد الضيوف هدفا ثالثا يتحمل باومان مسؤوليته ايضا لأنه كان في المكان المناسب لصد التسديدة (85)، قبل أن يوجه فيغهورست الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف رابع بعد عرضية من أرنولد (88).

وبعد المباراة التي وضعت فولفسبورغ على بعد 4 نقاط خلف هوفنهايم، أقر باومان بأنه "أمر مزعج حقا لأني تصديت لكل شيء آخر تقريبا. إذا لم نعد مرشحين للمشاركة في دوري الأبطال، فنحن نستحق ذلك بعد الذي حصل اليوم".

وستكون الفرصة متاحة في وقت لاحق أمام بايرن ميونيخ حامل للقب للاستفادة من سقوط غريمه بوروسيا دورتموند السبت أمام جاره شالكه 2-4، للابتعاد في الصدارة بفارق 4 نقاط عندما يحل ضيفا على نورمبرغ.