فولفسبورغ يقسو على فرايبورغ

وأحرز الدنماركي يوناس فيند هدفين (28 و37) بعد افتتاح النمساوي باتريك فيمر التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة الثانية.

وأضاف يانيك غيرهاردت هدفاً رابعاً في وقت مبكر من الشوط الثاني (56) ثم جعل باكو ريدله النتيجة 5-صفر قبل عشر دقائق من النهاية ليختتم لوكا فالدشميدت الأهداف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقفز فولفسبورغ إلى المركز السادس وله 26 نقطة، بينما تراجع فرايبورغ، الذي كان انتصر في أربع من آخر خمس مباريات، إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة مثل أونيون برلين ثالث الترتيب.

وانتزع آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني بفارق الأهداف عقب فوزه على ضيفه متذيل الترتيب شالكه 3-صفر.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين الفائز على هوفنهايم 3-1.



وسجل ثلاثية فرانفكورت الدنماركي يسبر لندستروم (22) والكولومبي رافاييل بوري (84) والبرتغالي أوريليو بوتا (90+1).



وألحق فرانكفورت بالمتذيل شالكه خسارته الـ 11 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط.



ويعتلي بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 35 نقطة عقب تعادله 1-1 مع مضيفه لايبتسيش الجمعة.

وفاز بوخوم على هيرتا برلين 3-1 وتعادل شتوتغارت مع ماينتس 1-1.