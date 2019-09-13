فولفسبورغ يفرّط بفرصة التصدر ولو مؤقتاً

وبعد أن بدأ الموسم بفوزين على التوالي، اكتفى فولفسبورغ بالتعادل في المرحلتين الأخيرتين وفوت على نفسه فرصة إزاحة لايبزيغ عن الصدارة لو مؤقتا بانتظار المواجهة المنتظرة بين الأخير وبايرن ميونيخ حامل اللقب السبت.

ووجد فولفسبورغ نفسه متخلفا في الدقيقة 16 بهدف لنيكو غيسلمان، لكن الهولندي فوت فيغهورست أدرك له التعادل في الدقيقة 29 ومنحه نقطة رفع بها رصيده إلى ثماني في المركز الثاني وحيدا مؤقتاً بفارق نقطة أمام كل من بايرن وباير ليفركوزن الذي يخوض بدوره مواجهة صعبة السبت ضد بوروسيا دورتموند وصيف البطل.

وفي المقابل، حصل فورتونا دوسولدورف على نقطته الرابعة واستعاد إلى حد ما توازنه بعد هزيمتين في المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية على أيدي ليفركوزن وإينتراخت فرانكفورت.

