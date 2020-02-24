فولاند يغيب عن ليفركوزن حتى نهاية الموسم

وكشفت الفحوص عن تمزق في الكاحل الأيسر لفولاند الذي توجه بالفعل إلى ميونيخ للخضوع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة.

وقال النادي بعد خضوع اللاعب لفحوص دقيقة اليوم الإثنين "سيتعين على باير ليفركوزن اللعب بدون فولاند لمدة تقارب ثلاثة أشهر".

وأحرز فولاند تسعة أهداف في الدوري ليساعد فريقه على التقدم للمركز الخامس بين فرق البطولة (18 فريقاً) ويعزز أماله في الوصول

للمربع الذهبي قبل نهاية الموسم والحصول على فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلتقي ليفركوزن مع بورتو في إياب دور 32 من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.



