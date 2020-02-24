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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

فولاند يغيب عن ليفركوزن حتى نهاية الموسم

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ذكر نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين أن هدافه الأول كيفن فولاند سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال فوز الفريق في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي على بورتو البرتغالي ما يستلزم خضوعه لعملية جراحية.

AFP

وكشفت الفحوص عن تمزق في الكاحل الأيسر لفولاند الذي توجه بالفعل إلى ميونيخ للخضوع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة.  

وقال النادي بعد خضوع اللاعب لفحوص دقيقة اليوم الإثنين "سيتعين على باير ليفركوزن اللعب بدون فولاند لمدة تقارب ثلاثة أشهر".

وأحرز فولاند تسعة أهداف في الدوري ليساعد فريقه على التقدم للمركز الخامس بين فرق البطولة (18 فريقاً) ويعزز أماله في الوصول
 للمربع الذهبي قبل نهاية الموسم والحصول على فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.  

وسيلتقي ليفركوزن مع بورتو في إياب دور 32 من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.  
         
 

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