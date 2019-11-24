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الدوري الألماني

فوز ثان توالياً يبعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر

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ابتعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر بتحقيقه فوزه الثاني توالياً والثالث فقط هذا الموسم، وجاء على حساب الجريح الآخر هرتا برلين بنتيجة كاسحة 4-صفر الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وبعد أن غابت الانتصارات عنه منذ 14 أيلول/سبتمبر حين حقق فوزه الأول على حساب إينتراخت فرانكفورت 2-1، حصد أوغسبورغ ست نقاط في المرحلتين الأخيرتين رفع بهما رصيده إلى 13 وصعد إلى المركز الثاني عشر على حساب ضيفه هرتا برلين بالذات، وبفارق نقطتين أمام الأخير الذي تلقى هزيمته السابعة.

وأفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر ممثل العاصمة الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد حارسه النروجي رونه يارستين، من أجل تحقيق الفوز بفضل أهداف فيليب ماكس (17) والفنزويلي سيرخيو كوردوفا (26) وأندريه هاهن (52) وفلوريان نيدرليخنر (79).


 

أوغسبورغ
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