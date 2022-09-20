فليك يعترف بارتكابه أخطاء عند رحيله عن بايرن ميونيخ

ويتواجد فليك حالياً في المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده قبل مواجهة المجر وإنكلترا في دوري الأمم الأوروبية.

ترك النادي البافاري في حزيران/يونيو 2021 وسط شائعات بأنه اختلف مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدجيتش، على الرغم من كونه أحد أنجح المدربين في التاريخ الرائع للعملاق البافاري.

اعتراف بالخطأ

وقال فليك لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماين تسايتونغ": "أعتقد أنني سأفعل شيئاً أو شيئين بشكل مختلف الآن".

وأضاف "بالطبع كان من الممكن أن تكون المحادثات جيدة - الجلوس على الطاولة مع بعضنا البعض مرة أخرى لمعالجة الأمور والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم".

وتابع "في نهاية الفترة التي قضيتها في بايرن ميونيخ، كانت هناك أوقات اتخذت فيها منعطفا خاطئا. كانت هناك بالتأكيد لحظات لم أكن فيها منصفًا للفريق".

وتولى فليك منصبه في الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ مؤقتا بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حيث كان الفريق في المركز الرابع، ونجح في قيادته إلى تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

تحت إشراف فليك، حصد بايرن 64 نقطة من أصل 72 نقطة محتملة وأنهى الموسم الذي توقف بسبب "كوفيد-19"، قبل أن ينتزع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-صفر في المباراة النهائية في لشبونة.

فاز بلقب البوندسليغا مرة أخرى في الموسم التالي، لكنه ترك النادي عندما أصبح منصب المدير الفني للمنتخب الألماني متاحاً، قائلاً إنه لم يتلق الدعم اللازم من قادة بايرن ميونيخ.

وأوضح "أصبح هناك تقارب مع حسن الآن. أنا سعيد جاد لأننا تمكنا من تنظيف بعض الأشياء".

دعم بايرن

كما أكد فليك أنه يعتقد أن ناديه السابق سيتغلب على معاناته الحالية.

ويحتل بايرن ميونيخ حالياً المركز الخامس في الدوري، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني (ثلاثة تعادلات متتالية وخسارة).

وقال فليك: "بايرن لعب بشكل لا يصدق في بداية الموسم. بعد المرحلة الثالثة، اعتقد الجميع أن الفرق الأخرى ليس لديها فرصة (التغلب عليه)".

وأضاف "الآن هم في مرحلة مخيبة نوعا ما - لكنهم دائما ما يخلقون الفرص، وهذا يجعلني إيجابيا جدا".

كما أيد فليك خليفته يوليان ناغلسمان، قائلا "لقد كان مدرباً ممتازاً. أنا معجب بالطريقة التي يسمح بها للفريق بلعب كرة القدم - بغض النظر عن النتائج الأخيرة".

وستلعب ألمانيا مع المجر الجمعة في لايبزيغ قبل أن تسافر إلى لندن لمواجهة إنكلترا في ويمبلي الاثنين.

