فليك يثمّن أداء بايرن ميونيخ أمام دورتموند

واقترب بايرن ميونيخ من لقب الدوري الألماني عقب فوزه الصعب 1-0 على مضيفه بوروسيا دورتموند في الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك: "هل سأفوز بأول لقب في مسيرتي التدريبية؟ لست رجلاً يقرأ في المستقبل، ولكنه فوز مهم، وخطونا خطوة كبيرة نحو الأمام، أنا سعيد جداً بأداء الفريق، بقينا مركزين، حذرين وجريئين".

ويخوض بايرن ميونيخ اختباراً سهلاً في المرحلة المقبلة عندما يستضيف فورتونا دوسلدورف السادس عشر والذي يعاني من أجل البقاء في الدرجة الأولى، قبل أن يلعب مباراتين قويتين ضد مضيفه باير ليفركوزن وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.