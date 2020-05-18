فليك: كان يمكن سماع صراخنا

وأصبح الدوري الألماني يوم السبت الماضي أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف الموسم الكروي منذ التوقف في مارس ذار بسبب فيروس كورونا الذي قتل اللاف حول العالم.

وقال فليك لموقع النادي على الإنترنت "قدمنا عرضاً بارعاً وحققنا فوزاً مستحقاً. عانينا في البداية لكن يجب أن أشيد بأداء فريقي على مدار 90 دقيقة".

وأضاف "كان يمكن بكل تأكيد الاستماع إلى صراخنا (يا رجال يجب الخروج بشباك نظيف) لذا في النهاية أنا أشعر بالرضا عن النتيجة".

وسجل روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنجامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الاستاد الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه يوم السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

وقال مانويل نوير حارس بايرن "نحن فخورون بالسيطرة على المباراة والخروج بنقاط ثلاث مستحقة. كان يمكن أن نلعب بشكل أفضل لكن نحن نستحق الفوز بالمباراة".

وأضاف حارس ألمانيا "نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا بكل تأكيد ونحن عملنا بجدية كبيرة والن نحن نريد أن نكون على مستوى التوقعات. هذا موقف جديد ويجب التعامل معه. انتهت مباراة من أصل تسع مباريات. لا يمكن استبعاد فرص أي فريق".