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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

فرايبورغ يواصل نتائجه الاستثنائية ويرتقي للمركز الثالث

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صعد فرايبورغ إلى المركز الثالث بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه هوفنهايم 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters


وأفاد فرايبورغ على أكمل وجه من تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه لايبزيغ المتصدر السبت (1-1)، لكي يتقدم على النادي البافاري، ويصبح ثالثاً بفارق نقطة، وهو الفارق ذاته الذي يفصله عن لايبزيغ الأول، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف عنه.

وجاءت الانتصارات الثلاثة التي حققها فرايبورغ هذا الموسم بثلاثة أهداف ضد ماينتس (3-صفر) وبادربون (3-1)، ثم الأحد على هوفنهايم بفضل كريستيان غونتر (11) ويانيك هابيرر (38) ونيلز بترسن (59).

وهي المرة الأولى في تاريخه يسجل فرايبورغ 10 أهداف في المراحل الأربعة الأولى، علماً بأنه خسر في المرحلة الماضية أمام كولن 1-2.

أما هوفنهايم، فمني بهزيمته الثانية بعد خسارته في المرحلة الافتتاحية ضد آينتراخت فرانكفورت (صفر-1)، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر. 

فرايبورغ
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