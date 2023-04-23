فرايبورغ يزيد من متاعب شالكه



وضرب فرايبورغ بقوة في الشوط الأول بفضل ثنائية لمهاجمه النمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقتين السابعة والخامسة والثلاثين، ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر لوكاس هولر (52) والمدافع ماتياس غينتر (83).



وتابع فرايبورغ صحوته بفوز ثان توالياً رفع به رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يلتقي مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقاً، ونقطتين أمام لايبزيغ الذي يحل ضيفاً أيضاً على باير ليفركوزن لاحقاً.

في المقابل، تلقى شالكه خسارته الخامسة عشرة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

