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الدوري الألماني

فرايبورغ يزيد من متاعب شالكه

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زاد فرايبورغ من متاعب ضيفه شالكه بفوزه الكبير 4-صفر الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

Reuters


وضرب فرايبورغ بقوة في الشوط الأول بفضل ثنائية لمهاجمه النمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقتين السابعة والخامسة والثلاثين، ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر لوكاس هولر (52) والمدافع ماتياس غينتر (83).

وتابع فرايبورغ صحوته بفوز ثان توالياً رفع به رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يلتقي مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقاً، ونقطتين أمام لايبزيغ الذي يحل ضيفاً أيضاً على باير ليفركوزن لاحقاً.

في المقابل، تلقى شالكه خسارته الخامسة عشرة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.
 

فرايبورغ شالكه
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