فرانكفورت يُلحق ببايرن خسارته الأولى هذا الموسم

وسجّل لبايرن ليون غوريتسكا هدف التقدم (29) قبل أن يفرض التعادل لفرانكفورت النمسوي مارتن هينترايغر (32) ليعود ويقتنص هدف الفوز الصربي فيليب كوستيتش (83).

ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا للترتيب العام برصيد 16 نقطة ولكن بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي فاز على أرمينيا بيليفيلد برباعية نظيفة.

في المقابل، تقدم فرانكفورت إلى المركز 13 بعدما حقّق فوزه الأول هذا الموسم وأصبح في رصيده 8 نقاط.

ودخل بايرن الى اللقاء وهو يعيش موسما مميزا بكل ما للكلمة من معنى، إذ لم يخسر في جميع المسابقات بعد قبل هذه المباراة، في بداية قوية لمدرب الفريق الجديد يوليان ناغلسمان الذي انتقل للإشراف على الفريق البافاري قادما من خصمه لايبزيغ عقب نهاية الموسم الماضي.

فبعد افتتاحه الموسم بتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، فاز بايرن بمبارياته التسع الأخيرة على التوالي وتلقى مرماه ستة أهداف بحسب، بينما كان فرانكفورت من دون أي فوز في البوندسليغا هذا الموسم، لكنه دخل الى اللقاء منتشيا بفوزه على أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس والتي انهت سلسلة من ستة تعادلات في جميع المسابقات.

تفوّق بايرن في بداية اللقاء من خلال ارتداده الهجومي السريع، فتمكن أصحاب الأرض من انتزع التقدم عن طريق اللاعب الدولي ليون غوريتسكا (29)، بعدما خطف الكرة من نصف الملعب اثر خطأ في تمرير من النمساوي مارتن هينترايغر، لتصل الكرة الى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد الكرة لزميله الذي لم يتردد في تسديد كرة رائعة على يسار حارس فرانكفورت كيفن تراب.

غير أن أفضلية البافاريين لم تستمر طويلا وتمكن الضيوف من إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط عبر هينترايغر (32) الذي عوّض خطأه الذي ادى الى هدف للبايرن، وسجّل من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من الصربي فيليب كوستيتش.

وفيما ضغط بايرن بكل قوته في الشوط الثاني لاستعادة التقدم، وقف له فرانكفورت بالمرصاد دفاعيا، وذهب أبعد من ذلك، ليخطف هدف الفوز عن طريق كوستيتش.

ليفركوزن يتساوى مع بايرن

ومن جهة أخرى، تساوى باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ في صدارة الترتيب بعد فوز الأول على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 4-صفر.

وسجّل أهداف ليفركوزن كل من الفرنسي موسى ديابي (18)، التشيكي باتريك شيك (24 و57) وكريم دميرباي (90+1 ركلة جزاء).

وأصبح في رصيد ليفركوزن 16 نقطة بالتساوي مع بايرن في صدارة الترتيب مع أفضلية الأهداف للأخير حيث يقدّم ليفركوزن اداء مميزا هذا الموسم من خلال تحقيقه خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة وتعادل الى حدّ الآن منذ انطلاق الدوري.

وستتجه الأنظار إلى الموقعة المرتقبة بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ والمقررة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عقب انتهاء النافذة الدولية.