فافر يعترف بصعوبة منافسة فريقه على لقب البوندسليغا

وبات دورتموند على بُعد سبع نقاط من بايرن، الذي يتطلع لحصد لقبه الثامن على التوالي، قبل آخر ست جولات بعد استئناف المسابقة هذا الشهر عقب توقف لحوالي شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فافر لموقع النادي ”ستكون المنافسة صعبة جدا لأننا نتأخر بفارق سبع نقاط ويتبقى فقط ست مباريات.

”نحن في حاجة إلى مواصلة تقديم أفضل مستوياتنا من أجل الفوز بالمباريات المتبقية“.

وقلل فافر من خطورة إصابة المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند الذي سجل عشرة أهداف في الدوري منذ انضمامه في يناير/كانون الثاني.

وقال مدرب دورتموند ”لا أعتقد أنه سيغيب طويلا. إنه يعاني من إصابة في الركبة. لا نعرف تحديدا تفاصيل الإصابة“.

وأكد فافر افتقاده وجود المشجعين في ملعبه، في ظل إقامة كل مباريات الدوري دون جماهير ضمن محاولات احتواء انتشار الفيروس، وقال ”كلنا نفتقد جماهيرنا خاصة أننا لعبنا أمام الحائط الأصفر (مدرج الجماهير المتحمسة) في الشوط الثاني“.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة مقابل 57 لدورتموند ويملك لايبزيغ، الذي سيلتقي مع هيرتا برلين يوم الأربعاء، نقطة 54 في المركز الثالث.