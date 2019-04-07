فاتسكه يقلّل من شأن الخسارة أمام بايرن

وحقق الفريق البافاري فوزاً كبيراً على ملعبه "أليانز أرينا" في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليغا، ما منح بطل المواسم الستة الماضية صدارة الترتيب حالياً برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند.

وفي حين يتوقع أن تكون هذه النتيجة مفصلية في مسار لقب الموسم، لاسيما وأنها أتت قبل ست مراحل فقط من نهايته، قلل فاتسكه من هذا الأمر، مؤكداً أن فريقه لا يزال قادراً على التتويج بلقبه الأول منذ 2012.

وأوضح في حديث لشبكة "سكاي سبورت"، "بالطبع لا نزال نريد الفوز باللقب (...) بعد بضعة أيام، سيلاحظ بايرن أنه حصل على ثلاث نقاط فقط جراء هذا الفوز، ونحن سندرك أنه لا تفصلنا عنه سوى نقطة واحدة".

وعلى رغم إقراره بأن الأفضلية مالت لصالح بايرن حالياً، شدّد فاتسكه على أن فريقه قادر على العودة، بقوله "بايرن بطبيعة الحال هو المرشح حالياً، لكن لا أعتقد أن الفريقين سيفوزان بكل المباريات الست المتبقية".

وتابع "لفريقنا إمكانات هائلة، وسيكون من ضمن مسار اكتساب المعرفة بالنسبة إلينا، تعلم وضع هذه الخسارة خلفنا (...) على اللاعبين أن يستمتعوا مجدداً باللعب والاستمتاع، لأن مباراة الأمس لم تكن ممتعة".

ورأى مسؤول النادي الأسود والأصفر أن بقاء دورتموند منافساً جدياً على اللقب حتى هذه المرحلة من الدوري يعد "نجاحاً كبيراً"، موضحاً "هذه المرة الثالثة فقط خلال عقد من الزمن نشهد سباق لقب فعليا في البوندسليغا".

أضاف "إذا توجب علينا تهنئة بايرن في اليوم الأخير من الموسم، سنقوم بذلك".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغيه اقتناعه بأن فريقه بات قريباً من التتويج بلقبه السابع توالياً.

وقال للشبكة نفسها "سنفوز بالدوري (...) لدينا أهداف كبيرة، ونحن في موقع واعد في المسابقتين المحليتين (بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس)، لذا هدفنا هو التتويج بالثنائية" المحلية.

وتابع "ثمة أسابيع لم تجر فيها الأمور كما يجب بالنسبة إلينا هذا الموسم. في المباريات الست الأخيرة، علينا أن نلعب كما فعلنا أمس".

وينافس بايرن على الثنائية المحلية هذا الموسم بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي.