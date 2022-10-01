غياب مولر وكيميش عن بايرن ميونيخ بسبب كورونا

ولن يتمكن مولر وكيميش من المشاركة أمام الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، وتحوم الشكوك حول مشاركتهما في الكلاسيكر أمام المنافس اللدود بوروسيا دورتموند في البوندسليغا.



وأفاد النادي البافاري، بطل المواسم العشرة الماضية، في بيان: "أُثبتت إصابة كيميش وتوماس مولر بفيروس كوفيد-19 السبت، لا يعاني اللاعبان من أيّ عوارض وهما بصحة جيدة، كيميش ومولر حالياً في عزلة منزلية".

ويستقبل بايرن الفائز الجمعة في عقر داره "أليانز أرينا" على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في افتتاح المرحلة الثامنة من "بوندسليغا"، بلزن الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وتنص القوانين الصحية في بافاريا، على إمكانية رفع الحجر الصحي بعد خمسة أيام إذا بقي الشخص الذي ثبتت صحته خالياً من الأعراض لمدة 48 ساعة.

وبالتالي، تحوم الشكوك حول مشاركة كيميش ومولر في الكلاسيكر على ملعب فيستفالن في عقر دار الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند السبت المقبل في المرحلة التاسعة من الدوري، حيث لن يتمكنا من الخروج من العزلة في أفضل الأحوال حتّى الخميس.