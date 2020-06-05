غياب الكمامات يتسبب في عقوبة نجمي دورتموند

وقالت الرابطة إنهما خالفا الارشادات الصحية الصارمة المفروضة على الأندية واللاعبين منذ استئناف الدوري الألماني في 16 مايو/آيار في خضم جائحة كورونا.

وقام ستة لاعبين إجمالا من دورتموند بينهم النجم الصاعد سانشو وأكانجي بقص شعرهم بعد استدعاء حلاق طلب بعد ذلك التقاط الصور مع بعضهم.

وقالت الرابطة في بيان ”يحتاج اللاعبون المحترفون بالطبع لقص شعرهم لكن يتعين اتباع الاجراءات الصحية.

”الغرامة التي تم توقيعها ليست موجهة للنادي الذي لا يتحمل المسؤولية في هذه الحالة“.

وتقام مباريات الدوري الألماني دون جمهور مع ضرورة التزام الأندية بقواعد صحية صارمة تنظم التدريبات والمباريات وغيرها من الأمور.

وتتبقى خمس جولات على نهاية الموسم الذي يسعى مسؤولو الدوري لاستكماله بنهاية هذا الشهر.

وتصدر سانشو أيضا عناوين الصحف مطلع الأسبوع الحالي بعد احتجاجه خلال مباراة على وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن جناح بوروسيا دورتموند لم يحصل على إنذار لتعاطفه مع وفاة فلويد لكن بسبب خلع قميصه أثناء المباراة.

وخلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف ليظهر قميصا آخر كتب عليه عبارة ”العدالة لجورج فلويد“، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

وفي حين حصل سانشو على إنذار من قبل الحكم، لم يتلق زميله أشرف حكيمي عقابا مماثلا وقال الاتحاد الألماني إن ذلك بسبب عدم خلع اللاعب المغربي لقميصه لكنه رفعه فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد.

وتنص لوائح المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة أن يحصل اللاعبون على إنذار إذا ”خلعوا قميص اللعب أو غطوا رؤوسهم بالقميص“.