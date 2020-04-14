غياب الجماهير قد يمتد حتى عام ونصف في ألمانيا

وقال جيرالد هاوغ، رئيس أكاديمية "ليوبولدينا" للعلوم التي تستشيرها الحكومة لاتخاذ القرارات المرتبطة بإجراءات السيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19"، أن إغلاق الملاعب والقاعات لمدة 18 شهراً إضافياً "سيكون حكيماً بالتأكيد".

وأشار في مقابلة مساء الاثنين مع القناة العامة "إيه آر دي" إلى أنه "سنرى" ما إذا كان الابقاء على حظر التجمعات "سيستمر لمدة عام ونصف، علينا أن ننتظر. هناك تقييمات أكثر تفاؤلا. لكنه سيستمر بالتأكيد لعدة أشهر إضافية، وقد نصل إلى عام ونصف".

وتوقعت الأكاديمية الإثنين عودة الوضع إلى طبيعته "على مراحل"، لاسيما إذا استقرت أرقام الإصابات الجديدة "عند مستوى منخفض" وإذا "تم الابقاء على تدابير النظافة".

وتم إغلاق القاعات والملاعب منذ منتصف آذار/مارس في جميع أنحاء ألمانيا، ومن المقرّر أن يجتمع الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استئناف محتمل للبطولة في أوائل أيار/مايو لكن مع إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور إذا أعطت السلطات الصحية الضوء الأخضر.

وقبل أسبوع، رأى هانتس فليك، مدرب بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري والمتصدر الحالي، أن الملاعب الفارغة في ألمانيا "مسألة يجب أن يتم الاعتياد عليها في حال استؤنفت منافسات البوندسليغا مطلع أيار/مايو المقبل كما هو متوقع".

وقال فليك في مؤتمر صحافي عبر الفيديو غداة استئناف أغلب أندية الدوري تدريباتها مع العديد من الاحتياطات بعد توقف لقرابة شهر "يجب أن نكون متضامنين مع الإجراءات المتخذة" لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وبالنظر إلى حظر الحكومة للأحداث التي تقام بحضور الجماهير، فإن الخيار الوحيد أمام رابطة الدوري الألماني لاستكمال الدوري هو إجراء المباريات بدون جمهور.

وأكدت الرابطة لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن المفاوضات جارية في اتجاه خوض المباريات خلف أبواب موصدة، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وأوضح فليك أن احتمالات اللعب أمام مدرجات فارغة "شيء يجب أن نعتاد عليه".

وكان بايرن الساعي إلى اللقب الثامن توالياً، يتصدر بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند قبل توقف الدوري.

ومن المأمول أن يسمح السياسيون والمسؤولون باستئناف الموسم في ألمانيا في الثاني من أيار/مايو المقبل، على أن تنتهي المنافسات في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال نائب رئيس البرلمان فولفغانغ كوبيكي في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" أنه "يجب أن يكون ذلك ممكناً، خاصة إذا استطعنا أن نقرر، من خلال اختبار سريع، أن أياً من اللاعبين لم يصب وأنه لا يوجد خطر من خلق سلسلة من العدوى".

وأضاف فليك "نتطلع لعودة الدوري. بالتأكيد سنكون مستعدين عندما يستأنف الموسم. لكن ذلك لا يتوقف علينا".

وكشفت صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن 239 شخصاً فقط سيسمح لهم بالتواجد في كل مباراة في الدوري، ويقتصر ذلك على اللاعبين والجهاز الفني والأمن والحكام ووسائل الإعلام.