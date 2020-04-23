عجلة الـ"بوندسليغا" مستعدة للدوران في 9 مايو

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع اندية الدرجة الاولى ان "الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية".

ويرجح ان تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

وفي حال عاود الدوري الالماني نشاطه في التاريخ المحدد، فانه سيكون اول بطولة كبرى تقوم بذلك تماشيا مع ارادة الاتحاد القاري لانهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

وقد يفتح هذا الامر الباب امام البطولات الاوروبية الكبرى الاخرى في ان تحذو حذو المانيا.

وتوقف الدوري الالماني في 13 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاودت الأندية الـ18 التي تشكل الدرجة الأولى من البوندسليغا تدريباتها في الآونة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي وقيود صحية صارمة في أرض الملعب.

وتبدو رابطة الدوري "دي أف أل" مصممة على انهاء موسم 2019-2020 في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية تواجه خطر الافلاس.

ولقيت نية الرابطة استئناف الدوري تأييدا سياسيا من قبل ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ في مقاطعة بافاريا، وأرمين لاشيت الرئيس المحافظ لشمال الراين-وستفاليا حيث يلعب بشكل خاص بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال سويدر في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" إن "اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق"، مضيفا "ربما قد يكون بإمكاننا اللعب بدون جمهور اعتبارا من التاسع من أيار/مايو على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع بمشاهدة كرة القدم أفضل كثيرا من دون مشاهدتها".

اما لاشيت فقال للصحيفة ذاتها "نعم، التاسع من أيار/مايو هو الموعد المحتمل" لاستئناف اللعب بشرط الحصول على إجماع جميع المناطق الألمانية الستة عشر.

وتعد ألمانيا من أقل دول القارة تأثرا على صعيد الوفيات بسبب "كوفيد-19"، ومن الأكثر اقتدارا على إجراء فحوص كشفه على نطاق واسع. وعلى رغم شروعها في التخفيض التدريجي للقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء، أبقت السلطات على منع التجمعات العامة حتى 31 آب/أغسطس، ما سيتيح معاودة مباريات كرة القدم لكن من دون جمهور، في ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح".

وتتبقى تسع مراحل في الدوري الالماني الذي يتصدره بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

