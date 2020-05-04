ضربة قوية لمحاولات استئناف البطولات الألمانية

اسفرت الفحوصات الاولية للكشف عن فيروس كورونا في الاندية الالمانية للدرجتين الاولى والثانية عن 10 حالات ايجابية، فبات يتعين على الدوري الالماني لكرة القدم مواجهة التحدي الصحي للحصول على الضوء الاخضر من السلطات السياسية لاستئناف النشاط خلال الشهر الحالي.

وكشفت رابطة الدوري الألماني الإثنين أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تمني النفس باستئناف المنافسات في أيار/مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية بينها 3 حالات كان قد اعلنها نادي كولن رسميا يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين. وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

الرابطة راضية

واعربت الرابطة عن رضاها لهذه النتائج وقالت في بيان "الفحوصات التي اجريت في الايام الاخيرة بلغت هدفها وهو ضمان سلامة وحماية اللاعبين من انتقال العدوى اليهم خلال التدريبات او المباريات".

وكان كولن الوحيد الذي اعلن رسميا يوم الجمعة عن وجود ثلاث حالات ايجابية في صفوفه هما لاعبان بالاضافة الى معد فيزيائي، قبل ان يضع باقي افراد الفريق في الحجر في احد الفنادق، لكن النادي اعلن الاثنين ان جميع هؤلاء جاءت نتيجتهم سلبية وقرر الجهاز الفني بالتالي اجراء حصة تدريبية بعد ظهر اليوم.

ومن شأن الحالات الجديدة ان ترسم علامة استفهام كبيرة حول استئناف الدوري الالماني الذي كانت الرابطة تأمل به في 15 من الشهر الحالي.

وكان كلام وزير الداخلية والرياضة هورسن سيهوفر اثار الحماس الاحد عندما اعلن دعمه الكامل لاستئناف الدوري المحلي وقال "أجد أن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في ايار/مايو" وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع للسلطات الالمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.

بيد ان وزارة الداخلية الالمانية أكدت الاثنين ان كرة القدم لا يمكن ان تكون غير خاضعة للقواعد النافذة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ستيفن التير "هورست سيهوفر (وزير الداخلية) يحترم كلامه. الاشخاص الذين كانوا على اتصال بحالة ايجابية يتعين عليهم الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما".

واضاف "هذا المبدأ يسري على جميع السكان ولا يوجد اي سبب بأن يكون القانون مختلفا بالنسبة الى لاعبي كرة القدم".

ويقترح البروتوكول الصحي الخاص باستئناف الدوري والمعتمد من قبل رابطة الدوري وضع الاشخاص المصابين في الحجر الصحي لكنه يلمح الى امكانية استمرار باقي افراد الفريق بتدريباتهم واللعب في حال كانت نتائج فحوصاتهم سلبية.

ذلك ان عزل افراد ناد او أكثر بالكامل لمدة 14 يوما يعني استحالة استئناف الدوري المحلي حيث بدأت الخيارات تضيق جدا. لم يعد يتبقى سوى 9 مراحل في دوري بوندسليغا بالاضافة الى مباريات الملحق لتحديد الفريق الصاعد والهابط، بالاضافة الى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس المانيا.

ومن اجل تحاشي المزيد من الحالات الايجابية، تنوي الاندية الاعتماد على حلول جذرية. ففي لايبزيغ على سييل المثال، يمكن ان يخضع افراد الفريق باكمله الى الحجر الصحي في المقر الرسمي للنادي ويؤكد مدافع الفريق مارسيل هالتشنبرغ "ربما ننام في مقر النادي ونحن نتحدث في الامر".

وكانت الرابطة تقدمت الى السلطات بالخطة التي وضعتها خلال المباريات وهي تتضمن عدم المصافحة، وعدم اتخاذ الصورة الجماعية، احترام التباعد الاجتماعي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بالاضافة الى وجود زجاجات مياه خاصة بكل لاعب.

لكن رد الفعل الطبيعي للكائن البشري قد تؤدي في بعض الاحيان الى ما لا يحمد عقباه وخير دليل على ذلك بان مهاجم هرتا برلين العاجي سالومون كالو بث شريط فيديو الاثنين وهو يقوم بمصافحة حارة لبعض زملائه او لبعض العاملين في النادي!

وتبدو رابطة الدوري الالماني مصممة على انهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس.

وستعقد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اجتماعا مع رؤساء الولايات الالمانية ال16 الاربعاء لبت مصير الدوري الذي يتصدره بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.