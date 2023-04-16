صور "فم" سانيه تسرق الأنظار في مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أنّ مانيه اشتبك مع زميله سانيه بعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت.

وخسر بايرن ميونيخ أمام سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اشترك بها مانيه كبديل وقد أشارت بعض المصادر إلى انزعاجه من طريقة تعامل سانيه معه على أرض الملعب، الأمر الذي أدى للمشكلة التي نشبت بين اللاعبين.

وأوضحت الصور التي التقطت لسانيه في مباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم 1-1 أمس السبت وجود انتفاخ في الشفة العليا للدولي الألماني، ويعتقد بأنّ هذا الانتفاخ كان نتيجة للمشكلة الحاصلة بينه وبين مانيه.

وكان بايرن ميونيخ استبعد مانيه عن قائمة الفريق التي واجهت هوفنهايم في بيان رسمي دون التعمق بالتفاصيل.