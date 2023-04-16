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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

صور "فم" سانيه تسرق الأنظار في مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم

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أوضحت الصور الحديثة التي التقطت لـ"فم" النجم الألماني ليروا سانيه عن حجم المشكلة التي نشبت بينه وبين السنغالي ساديو مانيه مؤخراً.

Reuters

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أنّ مانيه اشتبك مع زميله سانيه بعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت.

وخسر بايرن ميونيخ أمام سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اشترك بها مانيه كبديل وقد أشارت بعض المصادر إلى انزعاجه من طريقة تعامل سانيه معه على أرض الملعب، الأمر الذي أدى للمشكلة التي نشبت بين اللاعبين.

وأوضحت الصور التي التقطت لسانيه في مباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم 1-1 أمس السبت وجود انتفاخ في الشفة العليا للدولي الألماني، ويعتقد بأنّ هذا الانتفاخ كان نتيجة للمشكلة الحاصلة بينه وبين مانيه.

وكان بايرن ميونيخ استبعد مانيه عن قائمة الفريق التي واجهت هوفنهايم في بيان رسمي دون التعمق بالتفاصيل.

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