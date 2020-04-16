"صخرة" بايرن يحذّر من التسرع في ملف استئناف النشاط

وتعقد رابطة الدوري الألماني "دي أف أل" في 23 نيسان/أبريل الحالي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع ممثلين للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لبحث امكانية معاودة المباريات مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها منتصف آذار/مارس الماضي بسبب وباء "كوفيد-19".

وسجلت ألمانيا نحو 3500 وفاة بسبب فيروس كورونا، في رقم يبقى متدنيا بحال مقارنته بدول أوروبية كبيرة أخرى. وأعلنت السلطات المحلية الأربعاء انها ستبدأ في مطلع الشهر المقبل بتخفيف بعض القيود المفروضة ضمن إجراءات مكافحة تفشي الوباء، لكنها ستبقي الحظر قائما على التجمعات الرياضية حتى 31 آب/أغسطس، من دون ان تستبعد إجراء مباريات في دوري كرة القدم وراء أبواب موصدة.

وعاودت غالبية أندية البوندسليغا تمارينها الجماعية في الأيام الماضية، لكن مع اعتماد إجراءات وقاية صحية صارمة تشمل التباعد الاجتماعي والحد من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين.

لكن زوله حذر في تصريحات الخميس لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية، من المسارعة في العودة الى الملاعب. وقال "ثمة العديد من الأمور الأكثر أهمية من كرة القدم حاليا".

وأضاف المدافع الدولي البالغ من العمر 24 عاما "بالطبع أريد ان أستعيد لياقتي البدنية وأن ألعب مجددا، لكن الأهم هو ان تكون عائلتي بخير، ان يكون الجميع بصحة جيدة. اللعب عاجلا أم آجلا غير ذي أهمية".

ورأى المدافع في الوقت عينه ان استئناف مباريات كرة القدم قد يشكل "ملهاة صغيرة للعديد من المشجعين" الذين سيتمكنون من متابعة المباريات عبر شاشات التلفزة، معتبرا ان اللاعبين يفضّلون خوض المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، بدلاً من عدم خوضها على الإطلاق.