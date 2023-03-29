صحيفة "بيلد": مانيه تسبب في إقالة ناغلسمان

وأوضحت الصحيفة أن ناغلسمان تعرض لاحتجاج قوي من مانيه، أغلى صفقة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية عندما ضمّه مقابل 41 مليون يورو (44.5 مليون دولار) من ليفربول الإنكليزي، في غرفة الملابس عقب مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي (2-صفر) في الثامن من آذار/مارس الحالي بعدما أشركه المدرب الشاب لثماني دقائق فقط.

وأضافت أن مانيه واجه ناغلسمان بغضب أمام زملائه المصدومين الذين أشاروا إلى أن المدرب البالغ من العمر 35 عامًا بدا مرعوبًا وشعر بالإحراج أمام مجموعة لاعبيه.

وفسر اللاعبون ذلك على أنه تنازل عن السلطة خصوصاً عندما دفع بمانيه أساسيا في المباراة التالية ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة لانفجار المهاجم الغاضب.

وكان ناغلسمان انتظر حتى الدقيقة 82 للدفع بمانيه الذي عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وأشارت بيلد إلى أن ما حدث بين ناغلسمان ومانيه كان السبب وراء إقالة المدرب وتعيين مواطنه توامس توخل مكانه، حيث أراد المسؤولون في ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد من الخلافات.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميدجيتش عقب الإقالة "العلاقة بين الفريق والمدرب لم تعد تعمل".