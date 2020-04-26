صالحميدزيتش متفائل بشأن تمديد عقد نوير

وأمل اللاعب الدولي السابق في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت الأحد، في "تمديد عقد مانويل" الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2021.

وشكل هذا الموضوع مادة أساسية لوسائل الإعلام الرياضية المحلية في الفترة الماضية.

وأبدى نوير (34 عاما) خلال الأسبوع الماضي غضبه نتيجة ما يُسرَب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع متصدر ترتيب الدوري الألماني وبطل المواسم السبعة الماضية.

وأوضح بطل مونديال 2014 السبت الماضي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن "المحادثات التي أجريتها منذ وجودي هنا كانت سرية... لم يُسَرَب أي شيء على الإطلاق. لكن الآن، تظهر باستمرار تفاصيل المفاوضات الحالية في وسائل الإعلام، وغالبا ما تكون خاطئة، فهي تزعجني، وهي شيء لم اعتد عليه في بايرن".

وأتت تلك التصريحات في أعقاب تقارير صحافية عن وصول مفاوضات تمديد العقد الى حائط مسدود.

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماما. وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر نوير "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين، بحسب "كيكر".

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعدا للذهاب الى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

وأضاف صالحميدزيتش في تصريحات الأحد "بما أن شيئا لم يتسرب منذ ذلك الحين، أعتقد أن مصدر التسريب تجاوز الموضوع".

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكه، وتوّج معه بسبعة القاب بسبعة ألقاب متتالية في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

من جانب آخر، أوضح صالحميدزيتش أن بايرن يريد أيضا جذب "نجم دولي يعزز مستوى فريقنا" ويساعده على تقديم "أسلوب لعب جذاب للغاية" للجمهور.

ولم يذكر المدير الرياضي أي اسم، بينما تردد التقارير الصحافية اسمي لوروا سانيه جناح مانشستر سيتي الإنكليزي، أو مهاجم لايبزيغ تيمو فورنر، علما بأن التقارير تربط أيضا بين الأخير واحتمال الانتقال الى نادٍ في الدوري الإنكليزي.