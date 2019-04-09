شميدت يخلف باوم في أوغسبورغ

ولم يكتف أوغسبورغ بإقالة باوم، إبن الـ39 عاما الذي يشرف على الفريق منذ 2016، بل تخلى أيضا عن مساعده الحارس السابق لأرسنال الإنكليزي والمنتخب الألماني ينس ليمان، والمدير الفني شتيفان شفارتس.

ولم يفز أوغسبورغ سوى باثنين من مبارياته الثماني الأخيرة، ما جعله مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية، اذ يتقدم بأربع نقاط فقط عن المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه (شتوتغارت حاليا) الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وبحسب البيان الصادر عن المدير الرياضي الدولي السابق شتيفان رويتر، فإن الهزيمة القاسية الأخيرة ضد هوفنهايم برباعية نظيفة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت حاسمة في تحديد مستقبل باوم.

وأوضح "قدمنا كل شيء في الأسابيع القليلة الماضية للخروج معا من هذا الوضع الصعب. بعد الهزيمة أمام هوفنهايم والعروض المتفاوتة جدا قبلها، قررنا الافتراق لوضع الأسس اللازمة للنجاح في الأسابيع الأخيرة من الموسم والمستقبل".

ويبدأ المدرب الجديد شميدت، إبن الـ51 عاما الذي أشرف على ماينتس من 2015 حتى 2017 وفولفسبورغ الموسم الماضي، مهامه في فريقه الجديد اعتبارا من الأربعاء بالإشراف على حصته التمرينية الأولى، قبل أيام من اختبار صعب الأحد في ضيافة اينتراخت فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.