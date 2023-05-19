شكوك حول مشاركة بيلينغهام أمام أوغسبورغ

وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في المؤتمر الصحافي الجمعة قبل المباراة المنتظرة "هناك علامة استفهام كبيرة، يجب علينا فقط أن ننتظر".

ويعاني بيلينغهام البالغ 19 عاماً من آلام في ركبته بعد المباراة الأخيرة التي فاز بها دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2 في المرحلة الماضية.

وأضاف ترزيتش "منذ تلك المباراة، لم يتمكن جود من التدرب معنا"، علماً أنه كان يأمل في أن يشارك على الأقل بحصة تدريبية واحدة.

وأردف "من دون خوض التمارين مع الفريق، سيكون الأمر صعباً. لن يساعد إذا أرسلته إلى أرض الملعب وقال بعد أربع دقائق إنه ليس على ما يرام".

ويحتل دورتموند المركز الثاني متأخراً بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب في المواسم العشرة الماضية قبل مرحلتين من النهاية (68 مقابل 67)، ويأمل في أن يستفيد من أي تعثر لعملاق بافاريا إن كان أمام ضيفه لايبزيغ السبت أو كولن بعد أسبوع لإنهاء هيمنته على "بوندسليغا".

ويسعى دورتموند لتحقيق نتيجة جيدة خارج أرضه حيث لم يفز خارج قواعده منذ 25 شباط/فبراير، إذ خسر أمام ميونيخ 2-4 وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات أمام كل من شالكه 2-2 وشتوتغارت 3-3 وبوخوم 1-1 في الدوري، كما خسر أمام تشلسي الانكليزي صفر-2 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج من المسابقة القارية، وأمام لايبزيغ صفر-3 في ربع نهائي الكأس المحلية.

وقبل سفره إلى بافاريا لمواجهة أوغسبورغ الأحد، سيدخل دورتموند في حسابات مهمة حيث يلعب بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ السبت.

