شكوك بشأن مشاركة بيلينغهام في مباراة اللقب

يتصدّر دورتموند ترتيب البوندسليغا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ (70 مقابل 68)، ويتحتم عليه الفوز على أرضه حيث خسر مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، ليتوّج بطلاً للمرة الأولى منذ 2012 وينهي هيمنة العملاق البافاري التي دامت عشر سنوات.

قال المدرب إدين ترزيتش: "بالنسبة لجود، هناك علامة استفهام. خلال الأيام القليلة الماضية، كثّف جدول تدريباته، يبدو الوضع جيدًا، لكنه لم يتدرب معنا على أرض الملعب حتى الآن".

ويعاني بيلينغهام البالغ 19 عامًا من آلام في ركبته منذ المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2 في المرحلة قبل الماضية، وغاب عن الانتصار الأخير ضد مضيفه أوغسبورغ (3-0) الذي ارتقى به إلى الصدراة في اليوم التالي لخسارة بايرن على أرضه ضد لايبتسيغ.

وأوضح ترزيتش: "سنرى في التدريبات اليوم (الخميس) وغدًا، وسنقرر ما إذا كان ذلك كافيًا ليبدأ أساسيًا. نريده بالتأكيد أن يكون في المجموعة يوم السبت".

أشارت الصحافة الإسبانية والألمانية إلى أنّ لاعب الوسط الواعد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، لذا قد يخوض مباراته الأخيرة بقيمص دورتموند السبت ويختتم مشواره مع الفريق الأسود والأصفر بلقب الدوري بعد ثلاثة مواسم من وصوله إلى منطقة الرور.