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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

شتوتغارت يقيل مدربه لاباديا وهونيس بديلاً له

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أقال نادي شتوتغارت صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين مدربه برونو لاباديا وذلك بعد يومين من خسارة الفريق امام أونيون برلين 0-3 وعين بدلاً منه سيباستيان هونيس.

Reuters

وقال شتوتغارت في بيان على موقعه الرسمي "تعاقدنا مع برونو في كانون الأول/ديسمبر الماضي وكنا واثقين من قدرته على اعادة الفريق الى السكة الصحيحة. وقد عمل المدرب الجديد بشغف كبير لتحقيق هذا الهدف لكن للأسف لم تُترجم هذه المجهودات على صعيد النتائج وبالتالي توصلنا إلى استنتاج بأننا في حاجة إلى دفعة معنوية جديدة".


وتابع النادي "نحن مقتنعون بان سيباستيان هونيس هو المدرب المناسب للتحديات المقبلة وسيتمكن بمساعدة الفريق من تخطي الصعوبات التي نواجهها".

واستلم لاباديا مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن الفريق حقق فوزاً واحداً بإشرافه في 11 مباراة مقابل 7 هزائم و3 تعادلات.

وسيقود هونيس بالتالي فريقه الجديد خلال مباراته في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس المانيا ضد نورمبرغ الأربعاء.

وصرح لاباديا للصحافيين بعد خسارة فريقه السبت قائلاً "اتحمل كامل المسؤولية" مشيراً إلى أنه "لن يتهرب من هذه المسؤولية" من خلال الاستقالة.

وأضاف "الامر لا يتعلق بي شخصياً بل بكيفية البقاء في هذه الدرجة".
 

شتوتغارت
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