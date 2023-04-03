شتوتغارت يقيل مدربه لاباديا وهونيس بديلاً له

وقال شتوتغارت في بيان على موقعه الرسمي "تعاقدنا مع برونو في كانون الأول/ديسمبر الماضي وكنا واثقين من قدرته على اعادة الفريق الى السكة الصحيحة. وقد عمل المدرب الجديد بشغف كبير لتحقيق هذا الهدف لكن للأسف لم تُترجم هذه المجهودات على صعيد النتائج وبالتالي توصلنا إلى استنتاج بأننا في حاجة إلى دفعة معنوية جديدة".

Sebastian #Hoeneß übernimmt mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer des VfB Stuttgart. Er unterschreibt einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Gleichzeitig trennt sich der VfB Stuttgart von Bruno Labbadia.#VfB | Zur Meldung 🗞️⬇️ https://t.co/vwQI7ddcS0 — VfB Stuttgart (@VfB) April 3, 2023



وتابع النادي "نحن مقتنعون بان سيباستيان هونيس هو المدرب المناسب للتحديات المقبلة وسيتمكن بمساعدة الفريق من تخطي الصعوبات التي نواجهها".

واستلم لاباديا مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن الفريق حقق فوزاً واحداً بإشرافه في 11 مباراة مقابل 7 هزائم و3 تعادلات.

وسيقود هونيس بالتالي فريقه الجديد خلال مباراته في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس المانيا ضد نورمبرغ الأربعاء.

وصرح لاباديا للصحافيين بعد خسارة فريقه السبت قائلاً "اتحمل كامل المسؤولية" مشيراً إلى أنه "لن يتهرب من هذه المسؤولية" من خلال الاستقالة.

وأضاف "الامر لا يتعلق بي شخصياً بل بكيفية البقاء في هذه الدرجة".

