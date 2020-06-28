شتوتغارت يعود إلى مصاف أندية البوندسليغا

وأنهى شتوتغارت، بطل المانيا خمس مرات، الموسم في المركز الثاني وراء أرمينيا بيليفلد البطل الذي كان ضمن عودته الى الدرجة الأولى قبل اسبوعين وذلك للمرة الاولى منذ عام 2009.

واحتل هيدنهايم المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق مع فيردر بريمن صاحب المركز السادس عشر في البوندسليغا لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ومني هيدنهايم الذي كان يلعب في الدرجة الخامسة عام 2008، بخسارة ثقيلة امام ارمينيا صفر-3 في الجولة الاخيرة لكنه استغل السقوط المذل لهامبورغ على ملعبه امام ساندهاوسن 1-5 علما بان الخاسر كان يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم بطاقة الملحق.

وسيلعب هامبورغ بالتالي للموسم الثالث توالياً في الدرجة الثانية علماً بأنه أهدر خوض الملحق الموسم الماضي بحلوله رابعاً أيضاً.



