شتوتغارت يبقى في الدرجة الأولى على حساب هامبورغ

وبعد إنهائه الموسم بخسارة وحيدة في آخر ثماني مباريات، ما ساهم بحلوله في المركز السادس عشر، تحتم على شتوتغارت خوض ملحق ضد صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية.

وبعد الخسارة القاسية الخميس الماضي، منح هامبورغ، بطل ألمانيا ست مرات، نفسه جرعة معنويات بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر سوني كيتل.

لكن شتوتغارت قضى على أي آمال بثنائية للفرنسي إنزو ميلو باكرًا في الشوط الثاني (48 و64)، قبل أن يضيف الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الثالث مع نهاية المباراة (90+6).

وخاض هامبورغ آخر موسم له في دوري الأضواء في 2017-2018 عندما حل في المركز ما قبل الاخير ليهبط الى الدرجة الثانية للمرة الاولى منذ 55 سنة.

حل ثالثًا في الدرجة الثانية مع نهاية موسم 2021-2022 لكنه سقط أيضًا في الملحق الفاصل أمام هرتا برلين رغم فوزه في العاصمة 2-1 قبل أن يسقط على أرضه 2-0 ويفوت فرصة العودة الى دوري الاضواء لموسم 2022-2023.

وتواصلت خيبة هامبورغ بعد قرابة الأسبوع من فوزه على ساندهاوزن 1-0 في المرحلة الاخيرة من دوري الدرجة الثانية.

اعتقد مناصروه انه ضمن حجز بطاقة مباشرة إلى الدرجة الأولى فقاموا باجتياح المستطيل الأخضر، لكنهم صُدموا لتسجيل هايدنهايم هدفين في الوقت البدل عن ضائع أمام يان ريغينسبورغ ليفوز 3-2 ويضمن بطاقة الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

أنهى هايندهايم دوري الدرجة الثانية متصدرًا مع 67 نقطة بالتساوي مع دارمشتات ليصعدا سويًا، فيما حلّ هامبورغ ثالثًا بفارق نقطة يتيمة.

