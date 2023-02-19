شالكه يُسدي خدمة لبايرن بتعادله مع أونيون برلين

وكانت الفرصة متاحة أمام أونيون برلين للتربع على الصدارة بعد سقوط بايرن أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 السبت، لكن نادي العاصمة فشل في مواصلة انتصاراته التي توقفت عند خمسة توالياً منذ بداية 2023.

وبات أونيون برلين بتعادله الرابع للموسم على المسافة ذاتها من بايرن الذي يتمتع بأفضلية فارق الأهداف، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين الأحد المقبل في ميونيخ.

وقبل التفكير بمواجهة العملاق البافاري، سيكون تركيز أونيون برلين منصباً الخميس على الخروج منتصراً من لقائه وأياكس أمستردام الهولندي في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

أحداث المباراة

ورغم أفضليته الميدانية وتسديداته الثلاث بين الخشبات الثلاث من دون أي محاولة لضيفه، عجز أونيون برلين عن الوصول إلى الشباك وأنهى الشوط الأول بتعادل سلبي ضد فريق قادم من ثلاثة تعادلات متتالية ومن دون أي فوز في 2023 وبانتصارين فقط طيلة الموسم، كانا في أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة السادسة وتشرين الثاني/نوفمبر في المرحلة الرابعة عشرة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ نجح شالكه في الصمود وسط عجز مضيفه عن إيجاد الحلول الهجومية التي تمكنه فك الشيفرة الدفاعية لمنافسه، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية اللقاء الذي كان مغايراً تماماً لمواجهة الذهاب التي انتهت بانتصار ساحق لفريق العاصمة 6-1 خارج الديار في آب/أغسطس الماضي.

وبهذه النتيجة، أصبح شالكه أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخرج بأربعة تعادلات سلبية على التوالي وفق "أوبتا" للإحصاءات، لكنه ما زال متخلفاً بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

