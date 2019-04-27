شالكه ينهش دورتموند في دربي الرور "الأحمر"

أسدى شالكه خدمة لبايرن ميونيخ المتصدر بإسقاطه في دربي الرور الوصيف بوروسيا دورتموند 4-2 السبت في مباراة خشنة شهدت طرد لاعبين للفريق الخاسر، فيما ضمن لايبزيغ الثالث حسابيا أحد المراكز الاربعة المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على فرايبورغ 2-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل دانيال كاليدجوري (18 من ركلة جزاء و62) والسنغالي ساليف سانيه (28) والسويسري بريل-دونالد إمبولو (86) اهداف شالكه، وماريو غوتسه (14) والبلجيكي أكسيل فيتسل (85) هدفي دورتموند.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء مرتين في غضون 6 دقائق، بداية بقائد وصانع ألعاب دورتموند ماركو رويس الذي ارتكب خطأ من الخلف على سوات سردار (60)، وثم المهاجم ماريوس وولف بعدما كرر الخطأ ذاته على اللاعب نفسه (65).

وتلقى صاحب الأرض صفعة موجعة في دربي منطقة الرور في سعيه الى الخروج بنقاط المباراة الثلاث ومواصلة الضغط على بايرن ميونيخ، قبل ثلاث مراحل من النهاية مع اختتام هذه المرحلة.

وتجمد رصيد دورتموند عند 69 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن بايرن (70) قبل حلول الاخير ضيفا على نورمبرغ صاحب المركز قبل الأخير الاحد. وألحق شالكه الخسارة الاولى بالفريق "الاصفر والاسود" على ملعبه هذا الموسم، ورفع رصيده في سعيه لتفادي السقوط الى الدرجة الثانية الى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل بعد تمريرة رائعة من الانكليزي جادون سانشو الذي رفع الكرة من فوق دفاع شالكه وصلت إلى رأس غوتسه المنطلق من الخلف ليودعها الشباك (14).

ولم يتأخر رد شالكه الذي عادل بعد أربع دقائق بعدما استعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") لاحتساب ركلة جزاء على دورتموند بعدما لمس يوليان فيغل الكرة بيده داخل المنطقة، فانبرى لها كايدجوري بنجاح على يمين الحارس السويسري رومان بوركي (18).

وتابع شالكه ضغطه امام تراجع دورتموند فاستفاد من ركلة ركنية نفذها كاليدجوري وارتقى لها سانيه فوق الجميع ليودعها برأسه في المرمى (29).

وعاد دورتموند إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني على أمل تعديل النتيجة، لكنه تلقى ضربتين موجعتين بحصوله على بطاقتين حمراوين في غضون 6 دقائق لكل من رويس (60) ووولف (65)، فزاد شالكه غلته بهدف ثالث سجله كاليدجوري من ركلة حرة مباشرة من 24 مترا استقرت في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بوركي (62).

ورغم النقص العددي نجح لاعبو دورتموند في تقليص الفارق عبر فيتسل بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة رأسية من البديل الدنماركي جاكوب بورن لارسن (84)، لكن شالكه وجه له الضربة القاضية بإضافة الهدف الرابع عبر مهاجمه إمبولو بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بوركي (86).

"أكبر فضيحة في كرة القدم"

وردا على سؤال حول ما إذا كان السباق على اللقب انتهى قال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر "نعم، بالطبع".

وانتقد فافر قرار الحكم الذي احتسب ركلة جزاء لصالح شالكه معتبرا ان القوانين الجديدة بشأن لمس الكرة هي "اكبر فضيحة في كرة القدم".

وتابع "تجعل كرة القدم من نفسها مكانا للضحك"، مضيفا "ماذا يريدون ان يفعل اللاعبون، يقطعون أذرعهم؟".

وختم قائلا "الاشخاص الذين اخترعوا هذه القوانين، لا أعرف كيف ينظرون إلى أنفسهم في المرآة".

لايبزيع الى دوري الابطال

وواصل لايبزيغ، الثالث ووصيف بطل الموسم قبل الماضي، انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 6 بفوزه على ضيفه فرايبورغ 2-1، وضمن رسميا أحد المراكز الاربعة المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل للفريق الفائز تيمو فيرنر (19) والسويدي إيميل فورسبرغ (78 من ركلة جزاء)، وللخاسر الإيطالي فينتشنزو غريفو (66).

ورفع لايبزيغ رصيده الى 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 32 في المركز الثالث عشر.

وتعادل إينتراخت فرانكفورت الرابع مع هرتا برلين سلباً.

ولم يستفد بوروسيا مونشنغلادباخ من تعادل فرانكفورت إذ سقط أمام مضيفه شتوتغارت صفر-1، فظل متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الرابع (54 مقابل 51)، وبات مهددا بخسارة مركزه إذ يتساوى نقاطا مع باير ليفركوزن الخامس، الفائز على أوغسبورغ 4-1 الجمعة.

في المقابل أنعش شتوتغارت بهدف لاعبه اليوناني أناستاسيوس دونيس (56) آماله بالبقاء ولعب الادوار الإقصائية بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وحافظ أصحاب الارض على نظافة شباكهم للمرة الاولى منذ 18 مباراة.

وأكرم فورتونا دوسلدورف وفادة ضيفه فيردر بريمن برباعية تناوب على تسجيلها بينيتو رامان (1) والتركي كينان كرامان (22) وروفن هينيغز (56) والنمسوي ماركوس سوتنر (73) مقابل هدف واحد سجله ماكس كروزه (28 من ركلة جزاء).

وفاز هانوفر على ماينتس 1-صفر، سجله هندريك وايندت (66).

ورفع هانوفر الذي يقبع في قاع الترتيب رصيده الى 18 نقطة متساويا مع نورمبرغ في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 36 في المركز الثاني عشر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاء هوفنهايم مع فولفسبورغ.