شالكه يقيل مدربه بعد الخروج من كأس المانيا

بالاضافة إلى الخروج من مسابقة الكأس، فإن شالكه حقق الفوز مرة واحدة في 10 مباريات في الدوري منذ عودته إلى مصاف أندية النخبة مطلع الموسم الحالي بعد تتويجه بطلاً للدرجة الثانية ويحتل المركز السابع عشر حالياً.

وقال المدير الرياضي لشالكه روفن شرودر بأنه كان يتعين على ناديه القيام بهذا الاجراء بعد أن أصبح وضع شالكه في الدرجة الأولى في خطر وقال في هذا الصدد "بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، كان لدينا هدف واحد هو البقاء في بوندسليغا. حتى هذه اللحظة نحن مقتنعون بأننا نستطيع قلب الأمور لوضعنا الحالي".

في المقابل اعتبر عضو مجلس الادارة بيتر كنايبل بأن العروض التي قدمها الفريق في مبارياته بعيداً عن قواعده "لا تليق بسمعة شالكه"، وأردف "يتعين علينا تحسين مستوانا بشكل كبير في جميع الجوانب لكي نستطيع تحقيق هدفنا في البقاء".

