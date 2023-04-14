شالكه يغادر المركز الأخير بفوز ثمين على هرتا برلين



وتعافى شالكه، الذي عاد في مستواه خلال الأشهر الماضية وصعد إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة تاركاً هيرتا في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.



وتقدم شالكه بهدفين في أول 14 دقيقة حيث سدد تيم سكارك من على حافة منطقة الجزاء بعد ثلاث دقائق على البداية وأضاف ماريوس بولتر الهدف الثاني من ضربة رأس.



ونجح الفريق الزائر في تقليص الفارق بواسطة هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حيث أطلق المونتينيغري ستيفان يوفتيتش تسديدة قوية.



لكن قبل أن يحصل الفريق الزائر على أيّ وقت لاستكمال عودته بعد الاستراحة، ردّ شالكه واستعاد فارق الهدفين بواسطة زيمون تروده بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني.



ثم سدد بولتر الكرة من فوق حارس هيرتا ليجعل النتيجة 4-1 قبل أن يسدد ماركو ريختر لاعب هيرتا من مسافة قريبة ليقلص الفارق مرة أخرى.



وكان شالكه هو من ضحك أخيراً عبر البولندي مارتسين كامينسكي بواسطة ركلة حرة ليكمل أكبر انتصار لفريقه هذا الموسم.