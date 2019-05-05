شالكه يضمن البقاء بين الكبار

انجز المدرب الهولندي المخضرم هوب ستيفنس المهمة التي جاء من أجلها والمتمثلة بمساعدة شالكه على البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى في ألمانيا بعد تعادله سلبا مع أوغسبورغ في المرحلة الثانية والثلاثين الاحد.

ورفع شالكه رصيده في المركز الخامس عشر الى 31 نقطة بفارق 7 نقاط عن شتوتغارت السادس عشر قبل نهاية البطولة بمرحلتين.

وكان شالكه أنهى الدوري الموسم الماضي وصيفا لبايرن ميونيخ باشراف المدرب دومينيكو تيديسكو وشارك بالتالي في دوري ابطال اوروبا، لكن الفريق عانى كثيرا هذا الموسم وكان مهددا بالسقوط الى الدرجة الثانية، لكن الفوز على جاره بوروسيا دورتموند 4-2 في دربي مدينة الرور الصناعية الاسبوع الماضي والتعادل مع اوغسبورغ ضمنا بقاءه بين اندية النخبة.

وسبق لستيفنس ان اشرف على تدرب شالكه مرتين ونجح في قيادته الى احراز كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1997.