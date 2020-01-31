شالكه يسقط في فخ التعادل مع هرتا برلين

وكان شالكه سقط سقوطاً مدوياً في المرحلة السابقة أمام مضيفه بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة، إلا أنه فشل في تعويضها ليبقى في المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويفرط بالتالي بفرصة معادلة نقاط بوروسيا دورتموند الرابع (36 نقطة).

في المقابل، بقي هرتا برلين في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة وهو فشل في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال الدقاق التسعين.

ولم يرتق الشوط الأول إلى مستوى التطلعات إذ لم يشكل أي من الفريقين خطورة تذكر على المرمى حيث أتت أخطر الفرص في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للضيوف، عندما سدد الأميركي ويستون ماكيني كرة من على مشارف المنطقة ارتدت من الدفاع قبل أن يلامسها الحارس النروجي روني يارستاين ويبعدها فوق العارضة.

وشهدت المباراة دخول الوافد الجديد إلى هرتا برلين المهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 63، بعد أن انضم من ميلان الإيطالي الخميس مقابل 27 مليون يورو، إضافة إلى ثلاثة ملايين كحوافز.

وكاد بيونتيك أن يترك بصمته لفريق المدرب يورغن كلينسمان بعد عشر دقائق من دخوله أرض الملعب بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من ركنية إلا أن رأسيته علت العارضة (73).

وكاد شالكه أن يخطف فوزاً قاتلاً قبل أربع دقائق من النهاية عندما وصلت عرضية عن الجهة اليسرى إلى النمسوي مايكل غريغوريتش إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم الأيمن.

وكانت أفضل فرص أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع عندما وصلت الكرة إلى ماكسيميليان ميتيلستاد على الجهة اليسرى لكن تسديدته الزاحفة مرت بجانب القائم الأيسر (90+5).