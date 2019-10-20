وكبّد هوفنهايم بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (71) والتوغولي إيهلاس بيبو (85)، شالكه خسارته الثانية هذا الموسم.

وبقي رصيد شالكه 14 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ (16 نقطة).

وأتى الهدف الأول عندما سدد كراماريتش كرة خادعة من داخل المنطقة، قبل أن يضيف بيبو الثاني بتسديدة على يسار الحارس ألكسندر نوبيل.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

فوز أول لكولن منذ آب/أغسطس

وحقق فريق كولن فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري المحلي والأول منذ أواخر آب/أغسطس، بثلاثية نظيفة في مرمى مضيفه بادربورن الأخير.

وسجل سايمون تيرودي (8) والنمسوي لويس شاوب (59) والبلجيكي سيباستيان بورناو (85) أهداف كولن، ليمنحوا فريقهم فوزه الأول منذ المرحلة الثالثة (على حساب فرايبورغ 2-1).

وأتى الانتصار بعد ثلاث هزائم وتعادل في المراحل الأربع الماضية، بينما لا يزال بادربورن يبحث عن فوزه الأول في الدرجة الأولى هذا الموسم.

وأتاح الفوز لكولن رفع رصيده إلى سبع نقاط بينما بقي بادربورن في ذيل القائمة بنقطة واحدة.