شالكه يحقق فوزه الأول بقيادة ستيفنس

واستلم ستيفنس (65 عاما) منصبه موقتا خلفا لدومينيكو تيديسكو الذي أقيل بعد هزيمة السباعية أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر مباراته الأولى في معقل فريقه الجديد-القديم أمام لايبزيغ صفر-1.

لكن سوات سيردار نجح الأحد في منح شالكه فوزه الأول في المراحل التسع الأخيرة، وتحديدا منذ تغلبه على فولفسبورغ 2-1 في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، رافعا رصيد فريقه الى 26 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 6 نقاط عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وفي المقابل، تجمد رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

يذكر أنه سبق لستيفنس تدريب شالكه بين عامي 1996و2002 ومن ثم بين 2011 و2012، وقاده للفوز بكأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليا) عام 1997.

وستكون المواجهة المقبلة لشالكه صعبة على أرضه ضد اينتراخت فرانكفورت الذي أفاد على أكمل وجه من خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ أمام فورتونا دوسولدورف السبت 1-3، ليزيحه عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بعدما عمق جراح ضيفه شتوتغارت بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها الصربيان فيليب كوستيتش (45 و64) ولوكا يوفيتش (84).

وهو الفوز الخامس تواليا لفرانكفورت الذي لم يذق أيضا طعم الهزيمة للمرحلة العاشرة، وتحديدا منذ هزيمته على أرضه أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب صفر-3 في 22 كانون الأول/ديسمبر، محققا بذلك أفضل بداية في تاريخه بعد 27 مرحلة (49 نقطة)، فيما استمرت معاناة شتوتغارت القابع في المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.