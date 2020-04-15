سانيه لا يزال مرتبطاً بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

وارتبط سانيه (24 عاماً) بالانتقال إلى العملاق البافاري الصيف الماضي لاسيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إلا أن تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في آب/أغسطس الفائت، دفعت بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.

وغاب الألماني الدولي منذ حينها عن الفريق الأول لسيتي بطل إنكلترا في العامين الماضيين٬ فيما خاض في شباط/فبراير الفائت أول مباراة مع الفريق الرديف ضد أرسنال، قبل تعليق المنافسات الكروية في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سموليان "ابتداء من الآن، بات لدينا رسمياً تفويض وكالة عن لوروي سانيه وبإمكاننا إجراء مفاوضات".

وتابع "بايرن ميونيخ هو النادي الألماني الوحيد الذي يمكن للوروي أن يفكر فيه للمرحلة التالية من مسيرته. إذ يعتبر أن الظروف متاحة له لتحقيق هدفه الأكبر: الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكد سموليان أن "اهتمام بايرن بسانيه ليس سراً، ولكن هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تواصلت معنا بشأن لوروي"٬ حيث أشارت "بيلد" إلى أن العملاقين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة من بين تلك الأندية.

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في حزيران/يونيو 2021 وهو خاض معه 134 مباراة سجل خلالها 39 هدفاً مع 45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه عام 2016.

يعتبر الجناح الدولي الألماني الذي شارك في 21 مباراة مع منتخب الـ "مانشافت" سجل خلالها خمسة أهداف، من المواهب الواعدة لبلاده.