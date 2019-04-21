ريناتو سانشيز غير راضٍ مع بايرن "أريد فقط أن ألعب"

وانضم اللاعب البالغ 21 عاما الى صفوف النادي البافاري عام 2016، بعد أسابيع من تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا، قادما من بنفيكا البرتغالي. وبعد موسم أول في ألمانيا، أعير لفترة مماثلة الى سوانسي سيتي الإنكليزي، قبل أن يعود الى بايرن في صيف العام 2018.

وفي أعقاب مشاركته كبديل في ختام المباراة ضد فيردر بريمن السبت (1-صفر) ضمن المرحلة الثلاثين من البوندسليغا، قال سانشيز "علي أن ألعب أكثر، خمس دقائق غير كافية"، في إشارة الى دخوله في الدقيقة 87.

أضاف "الإعارة قد تكون خيارا. أريد فقط أن ألعب، أكان ذلك في إنكلترا، إسبانيا، أو البرتغال".

وأنفق بايرن 35 مليون يورو لضم سانشيز لكنه لم يتمكن من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وخاض تجربة إعارة غير مشجعة في سوانسي، قبل أن يعود الى بايرن الذي يدربه الكرواتي نيكو كوفاتش هذا الموسم.

وشارك سانشيز كأساسي في ست مباريات مع بايرن هذا الموسم فقط.

وفي تصريحات الشهر الماضي لمجلة "كيكر"، لم يخف سانشيز عدم رضاه على ما يناله، قائلا "أنا لست سعيدا هنا، أعمل بجد لكن لا ألعب".

لكن اللاعب أكد السبت عدم وجود إشكال مع كوفاتش، موضحا أن العلاقة بينهما "طبيعية (...) هو وزملائي يرون الجهد الذي أبذله في التمارين".



